Справа Новака: у Польщі затримали ще одного підозрюваного
У Польщі було затримано підприємця, який хотів дати колишньому главі "Укравтодору" Славомиру Новаку хабар, щоб отримати контракт на будівництво і ремонт дороги в Україні.
Про це повідомляє "Польське радіо" із посиланням на речницю Окружної прокуратури Варшави Олександру Скшиняж, передає RegioNews.
Відомо, що затриманий - польський підприємець, він пов'язаний із компанією, що хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї із доріг в Україні.
Дозвіл на затримання польського підприємця Алєксандера Д. надала варшавська прокуратура, чоловікові висунули обвинувачення в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди.
Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Алєксандер Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.", - повідомила Скшиняж.
Покищо у польській прокуратурі не повідомляють про інші затримання в цій справі через таємницю слідства.
Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.
Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.
Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.
30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.