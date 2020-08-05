Справа Новака: у Польщі затримали ще одного підозрюваного

Його звинувачують в наданні хабара за контракт на будівництво доріг в Україні

Його звинувачують в наданні хабара за контракт на будівництво доріг в Україні

Фото: Facebook

У Польщі було затримано підприємця, який хотів дати колишньому главі "Укравтодору" Славомиру Новаку хабар, щоб отримати контракт на будівництво і ремонт дороги в Україні.

Про це повідомляє "Польське радіо" із посиланням на речницю Окружної прокуратури Варшави Олександру Скшиняж, передає RegioNews.

Відомо, що затриманий - польський підприємець, він пов'язаний із компанією, що хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї із доріг в Україні.

Дозвіл на затримання польського підприємця Алєксандера Д. надала варшавська прокуратура, чоловікові висунули обвинувачення в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди.

Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Алєксандер Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.", - повідомила Скшиняж.

Покищо у польській прокуратурі не повідомляють про інші затримання в цій справі через таємницю слідства.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.