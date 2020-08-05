Дело Новака: в Польше задержали еще одного подозреваемого

Его обвиняют в даче взятки за контракт на строительство дорог в Украине

Его обвиняют в даче взятки за контракт на строительство дорог в Украине

Фото: Facebook

В Польше задержан предприниматель, который хотел дать бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку взятку, чтобы получить контракт на строительство и ремонт дороги в Украине.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж, передает RegioNews.

Известно, что задержанный - польский предприниматель, он связан с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из дорог в Украине.

Разрешение на задержание польского предпринимателя Александера Д. предоставила варшавская прокуратура, мужчине предъявлено обвинение в обещании вручения незаконной материальной выгоды.

Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", - сообщила Скшиняж.

Пока в польской прокуратуре не сообщают о других задержания в этом деле через тайну следствия.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.