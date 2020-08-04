НАБУ затримало директора департаменту Харківської ОДА на хабарі в 1,32 млн

Він вимагав гроші за підключення до електромережі

Він вимагав гроші за підключення до електромережі

Фото: Facebook

Ввечері 3 серпня співробітники НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн хабара.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що посадовець пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж.

Вартість своїх "послуг" чиновник облдержадміністрації визначив у 2200 грн за підключення кожного кіловату потужності", - йдеться в повідомленні.

Його було затримано, вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП встановлюють всі обставини злочину.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, затримано директора департаменту капітального будівництва ОДА Андрія Винниченка. Він обіймав раніше посаду в "Харківобленерго", а в Харківській ОДА працює з весни 2020 року.

Нагадаємо, глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника. Кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном.

Харківська ОДА хоче посилити контроль за карантином в області, так як зростання кількості хворих в регіоні триває вже другий день.