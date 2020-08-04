Олексій Кучер прокоментував затримання директора одного з Департаментів ХОГА
Голова Харківської ОДА прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі директора Департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка.
Про це чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
За словами голови ОДА він займає безкомпромісну позицію, щодо випадків хабарництва.
"Ще в лютому цього року на спільній нараді з силовиками я заявив, що двері ХОДА відкриті для правоохоронців для боротьби з корупцією, і ми будемо надавати їм усіляке сприяння в цьому напрямку. П'ять попередніх років будівля ХОДА була табуйованою для силовиків, але саме тепер, завдяки нашим спільним зусиллям, корупціонерам стане дискомфортно в цих стінах. Особливо тим, які ззовні занесли в ХОДА свій досвід хабарництва".
Олексій Кучер сказав, що буде усіляко сприяти силовикам, аби правопорушник поніс справедливе покарання. Якщо звісно його провину доведе суд.
Друзі! ⠀ Сьогодні вночі в приміщеннях департаменту капітального будівництва ХОДА пройшли обшуки. У рамках слідчих дій у...Опубліковано Олексієм Кучером Вівторок, 4 серпня 2020 р.
Нагадаємо, ввечері 3 серпня співробітники НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн хабара.