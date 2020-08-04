15:30  04 серпня
"Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва - Філатов
16:19  04 серпня
У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА
08:17  04 серпня
В зоні ООС за минулу добу три обстріли, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2020, 17:03

Олексій Кучер прокоментував затримання директора одного з Департаментів ХОГА

04 серпня 2020, 17:03
Читайте также на русском языке
Олексій Кучер заявив, що не буде на боці правопорушників
Олексій Кучер заявив, що не буде на боці правопорушників
Харківська ОДА
Читайте также
на русском языке

Голова Харківської ОДА прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі директора Департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка.

Про це чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

За словами голови ОДА він займає безкомпромісну позицію, щодо випадків хабарництва.

"Ще в лютому цього року на спільній нараді з силовиками я заявив, що двері ХОДА відкриті для правоохоронців для боротьби з корупцією, і ми будемо надавати їм усіляке сприяння в цьому напрямку. П'ять попередніх років будівля ХОДА була табуйованою для силовиків, але саме тепер, завдяки нашим спільним зусиллям, корупціонерам стане дискомфортно в цих стінах. Особливо тим, які ззовні занесли в ХОДА свій досвід хабарництва".

Олексій Кучер сказав, що буде усіляко сприяти силовикам, аби правопорушник поніс справедливе покарання. Якщо звісно його провину доведе суд.

Друзі! ⠀ Сьогодні вночі в приміщеннях департаменту капітального будівництва ХОДА пройшли обшуки. У рамках слідчих дій у...

Опубліковано Олексієм Кучером Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, ввечері 3 серпня співробітники НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн хабара.

поліція корупція губернатори ОДА Харківська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Посадовця Київської ОДА викрили на хабарі у 200 тисяч гривень
04 серпня 2020, 16:22
У двох лікарнях Івано-Франківська не залишилося місць для хворих COVID-19
04 серпня 2020, 15:58
Голова Закарпатської ОДА Петров визнав, що подав декларацію несвоєчасно
04 серпня 2020, 15:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »