Олексій Кучер прокоментував затримання директора одного з Департаментів ХОГА

Про це чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

За словами голови ОДА він займає безкомпромісну позицію, щодо випадків хабарництва.

"Ще в лютому цього року на спільній нараді з силовиками я заявив, що двері ХОДА відкриті для правоохоронців для боротьби з корупцією, і ми будемо надавати їм усіляке сприяння в цьому напрямку. П'ять попередніх років будівля ХОДА була табуйованою для силовиків, але саме тепер, завдяки нашим спільним зусиллям, корупціонерам стане дискомфортно в цих стінах. Особливо тим, які ззовні занесли в ХОДА свій досвід хабарництва".