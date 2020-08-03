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03 серпня 2020, 21:37

Антон Геращенко розповів про запобіжний захід і відповідальність київського терориста

03 серпня 2020, 21:37
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Зараз зловмисник перебуває в будівлі Служби безпеки України
Зараз зловмисник перебуває в будівлі Служби безпеки України
Фото з відкритих джерел
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про можливий запобіжний захід для київського терориста і подальшу відповідальність.

Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу Україна 24, пише RegioNews.

Терорист затриманий, з ним проводяться слідчі дії. Попереду буде обрання запобіжного заходу судом. Швидше за все, це буде безальтернативне утримання під вартою на два місяці. Далі буде відповідати за всією суворістю закону ", - розповів заступник голови МВС.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста".

Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років перебуває на обліку в психлікарні.

Київ терорист банки Заручники Антон Геращенко
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