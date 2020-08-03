У київському банку розповіли про співробітницю, яка стала заручницею терориста

З розповіді директора банку стало зрозуміло, чому на одних поліцейських фото дівчина - блондинка, а на інших - брюнетка

З розповіді директора банку стало зрозуміло, чому на одних поліцейських фото дівчина - блондинка, а на інших - брюнетка

Фото: Ірина Старомінська

Заручниця Сухроба Карімова, який захопив банк в Києві, змогла хитрістю виманити у нього паспорт, відксерити і переслати колегам, а також натиснути тривожну кнопку, сповістивши про надзвичайну подію центральний офіс.

Про це розповіла головний виконавчий директор банку Ірина Старомінська у Facebook, пише Regionews.

З розповіді Старомінської стало зрозуміло, що з терористом розмовляли дві різні дівчини, тому і на фото, які бурхливо обговорюють користувачі соцмереж, котрі помітили розбіжність, дві абсолютно різні людини.

Як з'ясувалося, протягом спецоперації разом з Карімовим перебувала глава відділення банку. За словами виконавчого директора, співробітниця зреагувала блискавично.

Поки терорист розмовляв зі співробітницею (блондинкою, - ред.), вона (глава відділення, брюнетка) запропонувала йому води і в цей проміжок часу встигла повідомити центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю, а замість неї залишилася вона ", - пояснила Старомінська.

Після цього, залишившись один на один з терористом, Наталя (так звуть брюнетку-керівника відділення) вела діалог з неадекватною людиною майже три години.

О людях. Сегодня в наше отделение в Бизнес центр Леонардо пришел человек, сообщил, что у него бомба и выставил условия... Опубліковано Iryna Starominska Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста".

Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років перебуває на обліку в психлікарні.