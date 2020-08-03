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03 серпня 2020, 17:30 1

НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода

03 серпня 2020, 17:30 1
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Фото з відкритих джерел
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Олексію Петрову інкримінують несвоєчасне подання декларації, а Богдану Андріїву – конфлікт інтересів.

Про це інформує пресслужба Національного агенства із запобігання корупції, пише Regionews.

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів. Зокрема протоколи були складені на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова та міського голову Ужгорода Богдана Андріїва.

Олексій Петров у 2017 році, будучи начальником УСБУ в Кіровоградській області, без поважних причин несвоєчасно подав річну декларацію, пише НАЗК.

На Богдана Андріїва протокол склали за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складено адмінпротокол на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва.

Нагадаємо, до реєстру корупціонерів в Україні за півроку потрапили понад 2 тисяч осіб.

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