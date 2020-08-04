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04 серпня 2020, 08:52 10

Кравчук пропонує надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон

04 серпня 2020, 08:52 10
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Цю ідею він озвучив на зустрічі з членами української делегації 3 серпня
Цю ідею він озвучив на зустрічі з членами української делегації 3 серпня
Фото: Facebook
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон.

Про це повідомляє "Deutsche Welle", передає RegioNews.

За словами представника Донецька у ТКГ Сергія Гармаша, Кравчук не навів деталей цієї пропозиції.

Також Кравчук запропонував більш активно інформувати суспільство про переговорний процес у Мінській контактній групі.

Гармаш зазначив, що у зустрічі з членами делегації взяв участь перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, якому нібито пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не визначився.

Відомо, що делегація України проведе ще одну зустріч перед наступним засіданням ТКГ, яке заплановане на 18-19 серпня.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.

ТКГ засідання економіка Донецька область Луганська область Леонід Кравчук
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