Эту идею он озвучил на встрече с членами украинской делегации 3 августа

Эту идею он озвучил на встрече с членами украинской делегации 3 августа

Фото: Facebook

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Об этом сообщает "Deutsche Welle", передает RegioNews.

По словам представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, Кравчук не сообщил деталей этого предложения.

Также Кравчук предложил более активно информировать общество о переговорном процессе в Минской контактной группе.

Гармаш отметил, что во встрече с членами делегации принял участие первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, которому якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился.

Известно, что делегация Украины проведет еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, которое запланировано на 18-19 августа.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.