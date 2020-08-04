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04 августа 2020, 08:52 7

Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон

04 августа 2020, 08:52 7
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Эту идею он озвучил на встрече с членами украинской делегации 3 августа
Эту идею он озвучил на встрече с членами украинской делегации 3 августа
Фото: Facebook
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Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Об этом сообщает "Deutsche Welle", передает RegioNews.

По словам представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, Кравчук не сообщил деталей этого предложения.

Также Кравчук предложил более активно информировать общество о переговорном процессе в Минской контактной группе.

Гармаш отметил, что во встрече с членами делегации принял участие первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, которому якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился.

Известно, что делегация Украины проведет еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, которое запланировано на 18-19 августа.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.

ТКГ заседание экономика Донецкая область Луганская область Леонид Кравчук
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