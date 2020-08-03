На Донбасі від початку доби бойовики двічі порушили перемир`я

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 2 обстріли з боку противника.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того,сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" виявлено факт пропозиції надання неправомірної вигоди службовим особам ДФСУ та ДПСУ.

Під час огляду на КПВВ "Новотроїцьке" авта громадянина України, який рухався в напрямку "Маріуполь – Донецьк", виявлено приховані пакунки з доларами США та гривнями.

Чоловік запропонував співробітнику ДФСУ та військовослужбовцю ДПСУ неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч грн, аби безперешкодно проїхати через КПВВ. Даний факт зафіксовано на відеореєстратор ДПСУ. Грошові кошти до прибуття слідчо-оперативної групи не перераховувались.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 03 серпня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я.