На Донбасі від початку доби бойовики двічі порушили перемир`я
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 2 обстріли з боку противника.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.
Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Крім того,сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" виявлено факт пропозиції надання неправомірної вигоди службовим особам ДФСУ та ДПСУ.
Під час огляду на КПВВ "Новотроїцьке" авта громадянина України, який рухався в напрямку "Маріуполь – Донецьк", виявлено приховані пакунки з доларами США та гривнями.
Чоловік запропонував співробітнику ДФСУ та військовослужбовцю ДПСУ неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч грн, аби безперешкодно проїхати через КПВВ. Даний факт зафіксовано на відеореєстратор ДПСУ. Грошові кошти до прибуття слідчо-оперативної групи не перераховувались.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 03 серпня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я.