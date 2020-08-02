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Від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано
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02 серпня 2020, 18:22 1

Від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано

02 серпня 2020, 18:22 1
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Також штаб повідомляє, що протягом тижня було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 02 серпня 2020...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, з початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі.

ООС Донбас Донецька область Луганська область обстріли військові
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