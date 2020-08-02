Від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Також штаб повідомляє, що протягом тижня було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, з початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі.