Від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
Також штаб повідомляє, що протягом тижня було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 02 серпня 2020...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 2 серпня 2020 р.
Нагадаємо, з початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі.