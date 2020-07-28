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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 13:30 6

Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу

28 июля 2020, 13:30 6
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28 июля он встретился с президентом Владимиром Зеленским
28 июля он встретился с президентом Владимиром Зеленским
Фото: скриншот видео
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Второй президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в которой был главой делегации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу, а также подчеркнул, что работа Кучмы "была чрезвычайно важной и одновременно сложной".

Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский.

Кучма во время встречи с президентом рассказал, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась.

По его словам, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности. Кучма отметил, что в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в июне 2019 года.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

За первые сутки нового перемирия боевики осуществили три обстрела позиций украинских военных. Украинские военные в ответ не стреляли.

Владимир Зеленский ТКГ минские соглашения президент Леонид Кучма
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