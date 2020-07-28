Зеленський скасував візи для китайських туристів

Безвізовий режим буде діяти з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року

Безвізовий режим буде діяти з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року

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Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

На період з 1 серпня 2020 до 31 січня 2021 вводиться безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, що в'їжджають з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Відповідний указ № 295/2020 підписано "з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму”.

Відзначається, що Кабінет міністрів повинен забезпечити відповідні заходи і прийняти необхідні рішення.

Раніше повідомлялось, що закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.