Зеленський скасував візи для китайських туристів
Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.
Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.
На період з 1 серпня 2020 до 31 січня 2021 вводиться безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, що в'їжджають з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.
Відповідний указ № 295/2020 підписано "з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму”.
Відзначається, що Кабінет міністрів повинен забезпечити відповідні заходи і прийняти необхідні рішення.
Раніше повідомлялось, що закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.