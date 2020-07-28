Перемир'я на Донбасі: за добу бойовики тричі відкривали вогонь
За минулу добу на Донбасі було зафіксовано 3 факти порушення режиму повного припинення вогню. В результаті обстрілу бойовиків втрат серед українських військовослужбовців немає.
Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.
Так, вогонь бойовики відкривали в районі населених пунктів Водяне, Південне і Новомихайлівка. Обстріли велися з використанням гранатометів різних систем, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новомихайлівки бойовики за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
З початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.
Нагадаємо, напередодні під Офісом президента мітингували: вимагали скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ВП Єрмаку.