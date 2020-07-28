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Перемир'я на Донбасі: за добу бойовики тричі відкривали вогонь
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28 липня 2020, 08:19 5

Перемир'я на Донбасі: за добу бойовики тричі відкривали вогонь

28 липня 2020, 08:19 5
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Українські військові у відповідь не стріляли
Українські військові у відповідь не стріляли
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу на Донбасі було зафіксовано 3 факти порушення режиму повного припинення вогню. В результаті обстрілу бойовиків втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Так, вогонь бойовики відкривали в районі населених пунктів Водяне, Південне і Новомихайлівка. Обстріли велися з використанням гранатометів різних систем, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки бойовики за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

З початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні під Офісом президента мітингували: вимагали скасувати роззброєння армії на Донбасі та висловити недовіру голові ВП Єрмаку.

Донбас ООС ОРДЛО бойовики обстріли
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