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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 11:48 4

Закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському

28 липня 2020, 11:48 4
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Його вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков
Його вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков
Фото: Офіс президента
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28 липня проект закону про легалізацію грального бізнесу був переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Це останній етап проходження законопроекту, вчора, 27 липня його схвалив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

21 липня депутати відхилили три проекти постанов, які блокували його підписання.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

Володимир Зеленський гральний бізнес Верховна Рада законопроєкт Дмитро Разумков
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