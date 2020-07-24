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24 липня 2020, 15:37 12

Затоплення танкера Delfi в Одесі планують визнати техногенною катастрофою

24 липня 2020, 15:37 12
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Це дозволить підняти танкер спрощеною процедурою
Це дозволить підняти танкер спрощеною процедурою
Фото: dumskaya.net
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На неділю, 26 липня заплановане засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Одеської області, в ході якого затоплення танкеру Delfi буде визнане техногенною катастрофою.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За словами Криклія, таке рішення дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.

АМПУ оголосили стандартну процедуру виходячи з діючих норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - повідомив Криклій.

Він додав, що сьогодні о 13:00 почалася операція з вирівнювання корабля, яку проводитья його власник, однак вже з 27 липня ця операція перейде під контроль Адміністрації морських портів.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма. Також стало відомо, що підйом танкера Delfi в Одесі коштуватиме майже 25 млн гривень.

Одеса Владислав Криклій екологія Delfi катастрофа Танкер
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