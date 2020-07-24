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24 июля 2020, 15:37 12

Затопление танкера Delfi в Одессе планируют признать техногенной катастрофой

24 июля 2020, 15:37 12
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Это позволит поднять танкер по упрощенной процедуре
Это позволит поднять танкер по упрощенной процедуре
Фото: dumskaya.net
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На воскресенье, 26 июля запланировано заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской области, в ходе которого затопление танкера Delfi будет признано техногенной катастрофой.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По словам Криклия, такое решение даст Администрации морских портов возможность убрать корабль по упрощенной процедуре.

АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - сообщил Криклий.

Он добавил, что сегодня в 13:00 началась операция по выравниванию корабля, которую проводитья его владелец, однако уже с 27 июля эта операция перейдет под контроль Администрации морских портов.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно. Также стало известно, что подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен.

Одесса Владислав Криклий экология Delfi катастрофа Танкер
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