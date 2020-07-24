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24 липня 2020, 10:21 4

COVID-19 в Одесі: підстанція "швидкої" допомоги закрилася на карантин

24 липня 2020, 10:21 4
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Троє медиків заразилися коронавірусом
Троє медиків заразилися коронавірусом
Фото: з відкритих джерел
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Одеська підстанція швидкої допомоги №4, яка розташовується на вулиці Геренала Петрова, 25 і обслуговує Малиновський район, призупинила роботу і пішла на двотижневий карантин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думську.

Так, відомо, що троє інфікованих працівників "швидкої" допомоги контактували з пацієнтом з симптомами ГРВІ, у якого пізніше підтвердився коронавірус.

Заразилися двоє лікарів, які зараз госпіталізовані в інфекціоннную лікарню. Третій - вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти співробітників також сидять по домівках", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Малиновський район обслуговують "швидкі" з інших підстанцій.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 виявили у Києві - 118, у Львівській області - 126, у Рівненській - 96 і в Івано-Франківській - 87 осіб.

Одеса карантин медики самоізоляція Лікар
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