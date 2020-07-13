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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 15:28 5

На смертельну ДТП під Києвом відреагував Зеленський, вимагає посилення відповідальності

13 липня 2020, 15:28 5
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Фото: ДСНС
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Президент Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП під Києвом, і заявив про необхідність прийняття закону про посилення відповідальності за смертельні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це він заявив під час селекторної наради в Офісі Президента, передає RegioNews.

ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм", - сказав Зеленський.

Він додав, що терміновість ухвалення законопроекту № 2695, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння, викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, а також легкістю уникнення ними відповідальності.

Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я, жертвами аварії стали чотири людини

Смертельна ДТП під Києвом: водія затримали, йому загрожує 10 років.

Володимир Зеленський Київ Офіс президента ДТП закон
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