На смертельну ДТП під Києвом відреагував Зеленський, вимагає посилення відповідальності

Раніше він скасував кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані

Раніше він скасував кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані

Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП під Києвом, і заявив про необхідність прийняття закону про посилення відповідальності за смертельні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це він заявив під час селекторної наради в Офісі Президента, передає RegioNews.

ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм", - сказав Зеленський.

Він додав, що терміновість ухвалення законопроекту № 2695, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння, викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, а також легкістю уникнення ними відповідальності.

Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я, жертвами аварії стали чотири людини