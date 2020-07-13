Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій на час карантину

Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна і не тільки

Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна і не тільки

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3377 про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку із дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ОП, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу.

"Щоб ці індустрії змогли вистояти, а їхні працівники отримали соціальні та економічні гарантії, підписав закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби ", - повідомив президент.

Так, документом пропонується:

- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;

- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Раніше повідомлялося, що народні депутати планують провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроектів.