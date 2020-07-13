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Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій на час карантину
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13 липня 2020, 14:28 13

Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій на час карантину

13 липня 2020, 14:28 13
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон №3377 про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку із дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ОП, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу.

"Щоб ці індустрії змогли вистояти, а їхні працівники отримали соціальні та економічні гарантії, підписав закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби ", - повідомив президент.

Так, документом пропонується:

- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;

- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Раніше повідомлялося, що народні депутати планують провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроектів.

Володимир Зеленський закон бюджет оренда медіа культура
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