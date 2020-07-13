Під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я

Жертвами аварії стали чотири людини

Жертвами аварії стали чотири людини

Фото: з відкритих джерел

На Старообухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль Mercedes врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, після чого вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

В результаті аварії загинули двоє дорослих і двоє дітей: 8-річна дівчинка та хлопчик. Ще один хлопчик знаходиться у важкому стані в лікарні.

Наголошується, що за кермом автомобіля Mercedes, який спровокував аварію, перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,3 проміле.

Згідно з даними ЗМІ, підозрюваний працював на дачі у власника Mercedes: через 20 хвилин після ДТП автомобіль був поданий у розшук як викрадений.

У ЗМІ відзначають, що підозрюваний раніше аналогічним чином (в результаті ДТП) вбив жінку і вже встиг відбути покарання і вийти з в'язниці.

Нагадаємо, раніше смертельне ДТП сталася у Дніпрі - загинули двоє.