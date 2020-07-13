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13 липня 2020, 09:11 11

Під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я

13 липня 2020, 09:11 11
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Жертвами аварії стали чотири людини
Жертвами аварії стали чотири людини
Фото: з відкритих джерел
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На Старообухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль Mercedes врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, після чого вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

В результаті аварії загинули двоє дорослих і двоє дітей: 8-річна дівчинка та хлопчик. Ще один хлопчик знаходиться у важкому стані в лікарні.

Наголошується, що за кермом автомобіля Mercedes, який спровокував аварію, перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,3 проміле.

Згідно з даними ЗМІ, підозрюваний працював на дачі у власника Mercedes: через 20 хвилин після ДТП автомобіль був поданий у розшук як викрадений.

У ЗМІ відзначають, що підозрюваний раніше аналогічним чином (в результаті ДТП) вбив жінку і вже встиг відбути покарання і вийти з в'язниці.

Нагадаємо, раніше смертельне ДТП сталася у Дніпрі - загинули двоє.

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