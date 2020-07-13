На смертельную ДТП под Киевом отреагировал Зеленский, требует усиления ответственности

Ранее он отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

Ранее он отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом, и заявил о необходимости принятия закона об усилении ответственности за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом он заявил во время селекторного совещания в Офисе Президента, передает RegioNews.

ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что срочность принятия законопроекта № 2695, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, вызванная количеством нарушений и тяжелых ДТП, а также легкостью избежания ими ответственности.

Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинском", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 июля под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семь, жертвами аварии стало четыре человека.

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