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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 13:28 11

Коронавірус у Києві: на карантин закрили ще один гуртожиток

13 липня 2020, 13:28 11
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На сьогодні в Києві вже 6238 підтверджених випадків захворювання
На сьогодні в Києві вже 6238 підтверджених випадків захворювання
Фото: flickr
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У Києві на карантин закрили гуртожиток Київського національного університету технологій та дизайну, який знаходиться на вулиці Михайла Бойчука.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Кілька днів тому там виявили 5 хворих на СOVID-19 іноземних студентів та ще 13 контактних осіб.

Хочу повідомити, що в столиці закрили на карантин ще один гуртожиток. Це гуртожиток на вулиці Михайла Бойчука, там виявили 5 хворих студентів і 13 контактних осіб. Двоє хворих госпіталізували, інші зараз перебувають на самоізоляції”, - сказав Кличко.

Він додав, що в гуртожитку провели дезінфекцію приміщень. За словами Кличка, за минулу добу у столиці кількість хворих коронавірусом збiльшилась ще на 56 людей, серед них четверо медиків.

До медзакладів столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. За минулу добу одужала 51 людина. Всього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва", - розповів Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі (13), Шевченківському (11) та у Дніпровському районі (7 випадків). Кличко також пояснив, чому у вихідні дні суттєво зменшується кількість виявлених хворих.

Як говорять фахівці, в вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також, на сьогодні майже 50 % досліджень роблять у приватних лабораторіях, які у вихідні не працюють", - зазначив мер.

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Нагадаємо, за останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків.

коронавірус Київ КМДА гуртожиток Віталій Кличко
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