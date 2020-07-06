Зеленський планує відвідати із робочим візитом Чернівецьку область

На Буковині готуються до приїзду президента

На Буковині готуються до приїзду президента

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський планує цього тижня відвідати Чернівецьку область в рамках інспекції об'єктів програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє інформаційне агентство "АСС" із посиланням на Чернівецьку обласну організацію партії "Слуга народу", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, Зеленський відвідає будівництво мостів у селі Розтоки Путильського району та нещодавно відкритий Чернівецький обласний перинатальний центр.

Наразі триває підготовка до приїзду президента. Але точної дати ще немає. Це може бути вівторок, може бути середа. Але дійсно має відбутися такий візит. Просто у Володимира Зеленського змінюється графік візитів у регіони", - сказав керівник обласної організації партії Віталій Другановський.

Він зазначив, що точніша інформація про дату та програму візиту буде озвучена пізніше.

Нагадаємо, 4 липня Зеленський приїхав із робочим візитом в Одеську область.

Також президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.