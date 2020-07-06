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06 липня 2020, 12:23 3

Кава за 17 тис: Єрмак сплатив штраф за порушення карантину

06 липня 2020, 12:23 3
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Коли саме він виконав рішення суду, в ОП не уточнили
Фото: ОП
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак заплатив 17 тисяч гривень штрафу за відвідування кафе без маски у Хмельницькому.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українські Новини".

Оплатив (штраф)", - йдеться у повідомленні.

Коли саме голова ОП виконав рішення Хмельницького міського районного суду, не уточнили.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

Зеленському інкримінують адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень.

суд Андрій Єрмак Офіс президента штраф Кава
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