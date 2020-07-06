Кава за 17 тис: Єрмак сплатив штраф за порушення карантину
Коли саме він виконав рішення суду, в ОП не уточнили
Коли саме він виконав рішення суду, в ОП не уточнили
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заплатив 17 тисяч гривень штрафу за відвідування кафе без маски у Хмельницькому.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українські Новини".
Оплатив (штраф)", - йдеться у повідомленні.
Коли саме голова ОП виконав рішення Хмельницького міського районного суду, не уточнили.
Нагадаємо, 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.
Зеленському інкримінують адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень.
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини