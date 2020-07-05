Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Військово-морських сил ЗСУ

Парад кораблів ВМС України відбувся у закритому режимі

Парад кораблів ВМС України відбувся у закритому режимі

З нагоди свята українські моряки отримають більше 70 квартир, зокрема, це моряки з Криму, які в 2014 році не зрадили Україну

Пряма трансляція параду здійснювалася на сторінці Офісу глави держави в Facebook, пише RegioNews.

Військові моряки подякували одеситам за підтримку національного флоту, але відзначили, що в цей раз морський парад проходить незвично.

На жаль, у цьому році, через пандемію, з метою збереження здоров'я та життя жителів нашого улюбленого міста та у відповідності з вимогами чинного законодавства, ми змушені провести наш головний свято – День Військово-Морських Сил ЗС України у море в закритому режимі, – йдеться в повідомленні прес-служби ВМС ЗСУ.

На святі перед моряками виступив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що однією з головних завдань держави є соціальне забезпечення військових моряків і членів їх сімей. Тому сьогодні українські моряки отримають більше 70 квартир, зокрема, моряки з Криму, які в 2014 році не зрадили Україну.

Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони – справжні супергерої, які дуже потрібні Україні", – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що це – лише перші кроки в напрямку поліпшення умов життя військових моряків.

Нагадаємо, 1 липня в Одесі відбулася репетиція морського параду.

Вчора, 4 липня, Володимир Зеленський прибув з робочим візитом Одеську область.