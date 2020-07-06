В Україні стабілізувалася динаміка епідемії коронавірусу - Шмигаль

Про це свідчить статистика активних хворих та рівень госпіталізації

Про це свідчить статистика активних хворих та рівень госпіталізації

Фото: Кабмін

Про це президенту під час селекторної наради повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, показники від МОЗ демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні.

Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється", - сказав Шмигаль.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників, зараз він становить 6%.

Президент Володимир Зеленський поцікавився дотриманням карантинних заходів у громадських місцях.

На початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня Шмигаль заявив, що держава погасила усі борги перед шахтарями.