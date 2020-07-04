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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 13:33 13

Зеленський приїхав із робочим візитом в Одеську область

04 липня 2020, 13:33 13
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Поїздка президента на Одещину буде тривати два дні
Поїздка президента на Одещину буде тривати два дні
Фото: Офіс президента
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4 липня президент Володимир Зеленський приїхав до Одеси з офіційним дводенним візитом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський прибув до Центрального аеропорту Одеси о 10 годині ранку та відправився в місто Южне Одеської області.

Там він взяв участь у відкритті стадіону ЗОШ №1 та ознайомився з роботою найбільшого транспортного вузла країни "ТІС". Після цього Зеленський відвідає село Візирка, де ознайомиться з роботою Одеського припортового заводу.

В Одесі президент збирається побувати на пляжі "Дельфін", щоб дізнатися, як йдуть справи з танкером "Delfi".

Глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми "Велике будівництво". Також Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проектами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

5 липня Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. Повідомляється, що через пандемію COVID-19 святкування відбудеться у закритому режимі.

Програма заходів та об'єктів була опублікована пресслужбою Офісу президента.

Нагадаємо, через порушення карантинних заходів главу Одеської ОДА можуть звільнити вже на цьому тижні.

Володимир Зеленський Одеса Офіс президента президент велике будівництво
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