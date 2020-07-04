Зеленський приїхав із робочим візитом в Одеську область

Поїздка президента на Одещину буде тривати два дні

Поїздка президента на Одещину буде тривати два дні

Фото: Офіс президента

4 липня президент Володимир Зеленський приїхав до Одеси з офіційним дводенним візитом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський прибув до Центрального аеропорту Одеси о 10 годині ранку та відправився в місто Южне Одеської області.

Там він взяв участь у відкритті стадіону ЗОШ №1 та ознайомився з роботою найбільшого транспортного вузла країни "ТІС". Після цього Зеленський відвідає село Візирка, де ознайомиться з роботою Одеського припортового заводу.

В Одесі президент збирається побувати на пляжі "Дельфін", щоб дізнатися, як йдуть справи з танкером "Delfi".

Глава держави ознайомиться з реконструкцією та спорудженням об’єктів інфраструктури в межах програми "Велике будівництво". Також Президент огляне портові термінали, ознайомиться з інвестиційними проектами регіону та зустрінеться з представниками бізнесу Одеської області", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

5 липня Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. Повідомляється, що через пандемію COVID-19 святкування відбудеться у закритому режимі.

Програма заходів та об'єктів була опублікована пресслужбою Офісу президента.

Нагадаємо, через порушення карантинних заходів главу Одеської ОДА можуть звільнити вже на цьому тижні.