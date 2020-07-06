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06 липня 2020, 11:14 3

На Одещині підтопило стадіон, який урочисто відкрив Зеленський

06 липня 2020, 11:14 3
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Після від'їзду президента шкільна арена перетворилася в басейн
Після від'їзду президента шкільна арена перетворилася в басейн
Фото: Facebook
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У місті Южне Одеської області затопило стадіон, який урочисто відкрив президент Володимир Зеленський, перебуваючи в області з робочим візитом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Даниленко, передає RegioNews.

До приїзду президента спуски до майданчика прикрасили штучною травою, а також щитами з рекламою будівництва.

Після зливи килими з імітацією трави роздулися і "попливли", а стадіон перетворився у величезну суцільну калюжу.

Місто Южне, Одеська область... Пішов дощ. На фото – стадіон після дощу. Тепер це басейн. Висновок: все, до чого не доторкнеться Зе – все перетворюється в г* (економіка, армія, міжнародна політика, закони, суди). Килими з імітацією трави роздулися і "попливли", – написав Даниленко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський ночував у незаконно побудованому готелі на самому березі одеського пляжу "Ланжерон".

Володимир Зеленський стадіон Дощі Одеса президент
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