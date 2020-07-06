Зеленский планирует посетить с рабочим визитом Черновицкую область

На Буковине готовятся к приезду президента

На Буковине готовятся к приезду президента

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский планирует на этой неделе посетить Черновицкую область в рамках инспекции объектов программы "Большая стройка".

Об этом сообщает информационное агентство "АСС" со ссылкой на Черновицкую областную организацию партии "Слуга народа", передает RegioNews.

По информации журналистов, Зеленский посетит строительство мостов в селе Розтоки Путильского района и недавно открытый Черновицкий областной перинатальный центр.

Сейчас идет подготовка к приезду президента. Но точной даты еще нет. Это может быть вторник, может быть среда. Но действительно должен состояться такой визит. Просто у Владимира Зеленского меняется график визитов в регионы", - сказал руководитель областной организации партии Виталий Другановський.

Он отметил, что точная информация о дате и программе визита будет озвучена позже.

Напомним, 4 июля Зеленский приехал с рабочим визитом в Одесскую область.

Также президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.