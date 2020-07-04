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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 16:36 10

Дубінський приїхав у центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить велосипедом

04 липня 2020, 16:36 10
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На місце зйомки, ймовірно, передвиборчого ролику, Дубінський приїхав на елітному авто
На місце зйомки, ймовірно, передвиборчого ролику, Дубінський приїхав на елітному авто
Фото: скріншот відео
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Кандидат у мери Києва і керівник Київської обласної організації партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський у центрі Києва знімав відеоролик, у якому він нібито користується велосипедом, щоб пересуватися містом.

Відео опублікував у Facebook користувач Андрій Даниленко, передає RegioNews.

Дубінський приїхав на "Лексусі", пересів на велосипед і знімає відеоролики, що він такий же, як усі", - написав Даниленко.

На відео видно, що зйомка відеоролику Дубінського на велосипеді відбувається в районі станції метро "Площа Льва Толстого".

У кадрі - двоє операторів і сам Дубінський, поруч стоїть припаркований на аварійці автомобіль марки "Лексус".

Нагадаємо, народний депутат від правлячої фракції "Слуга народу" і колишній телеведучий Олександр Дубінський в грудні 2017 року намагався отримати громадянство Румунії, для цього він подавав відповідні документи.

3 червня суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство Дубінського.

Олександр Дубінський Слуга народа депутат відео Конфуз вибори
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