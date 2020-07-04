Дубінський приїхав у центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить велосипедом

На місце зйомки, ймовірно, передвиборчого ролику, Дубінський приїхав на елітному авто

На місце зйомки, ймовірно, передвиборчого ролику, Дубінський приїхав на елітному авто

Фото: скріншот відео

Кандидат у мери Києва і керівник Київської обласної організації партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський у центрі Києва знімав відеоролик, у якому він нібито користується велосипедом, щоб пересуватися містом.

Відео опублікував у Facebook користувач Андрій Даниленко, передає RegioNews.

Дубінський приїхав на "Лексусі", пересів на велосипед і знімає відеоролики, що він такий же, як усі", - написав Даниленко.

На відео видно, що зйомка відеоролику Дубінського на велосипеді відбувається в районі станції метро "Площа Льва Толстого".

У кадрі - двоє операторів і сам Дубінський, поруч стоїть припаркований на аварійці автомобіль марки "Лексус".

Нагадаємо, народний депутат від правлячої фракції "Слуга народу" і колишній телеведучий Олександр Дубінський в грудні 2017 року намагався отримати громадянство Румунії, для цього він подавав відповідні документи.

3 червня суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство Дубінського.