Філатов озвучив першу четвірку "Пропозиції" на місцевих виборах в Дніпрі

П'яте місце в списку поки вакантне

П'яте місце в списку поки вакантне

Мер Дніпра Борис Філатов назвав першу четвірку кандидатів від партії "Пропозиція" на місцевих виборах в Дніпрі.

Про це мер Дніпра розповів на прес-конференції після з'їзду партії у Києві.

Список очолить сам Філатов. За ним слідує секретар міськради Олександр Санжара, професор-алерголог Євгена Дитятковська і громадський активіст-антикорупціонер Іван Васючков.

Інші присутні на прес-конференції мери відзначили неясність, за яким принципом буде формуватися бюлетень на майбутніх виборах. Вони сказали, що в п'ятірці їх кандидатів будуть люди, які добре себе зарекомендували в облаштуванні міст.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, партія мерів "Пропозиція" провела з'їзд і заявила про участь у місцевих виборах .