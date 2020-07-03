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03 липня 2020, 21:42 2

Філатов озвучив першу четвірку "Пропозиції" на місцевих виборах в Дніпрі

03 липня 2020, 21:42 2
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Мер Дніпра Борис Філатов назвав першу четвірку кандидатів від партії "Пропозиція" на місцевих виборах в Дніпрі.

Про це мер Дніпра розповів на прес-конференції після з'їзду партії у Києві.

Список очолить сам Філатов. За ним слідує секретар міськради Олександр Санжара, професор-алерголог Євгена Дитятковська і громадський активіст-антикорупціонер Іван Васючков.

Інші присутні на прес-конференції мери відзначили неясність, за яким принципом буде формуватися бюлетень на майбутніх виборах. Вони сказали, що в п'ятірці їх кандидатів будуть люди, які добре себе зарекомендували в облаштуванні міст.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, партія мерів "Пропозиція" провела з'їзд і заявила про участь у місцевих виборах .

Дніпро Пропозиція партія мерів Борис Філатов Кандидат вибори
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