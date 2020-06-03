18:22  03 червня
На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі
14:58  03 червня
САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського
14:13  03 червня
Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 20:29 4

Суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство нардепа Дубінського

Читайте также
на русском языке
03 червня 2020, 20:29 4
Читайте также на русском языке
Депутат в 2017 році подавав документи для отримання паспорту цієї країни
Фото: скріншот відео
Депутат в 2017 році подавав документи для отримання паспорту цієї країни

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження з приводу ймовірного отримання народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським громадянства Румунії.

Про це повідомляють журналісти проекту "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Згідно із текстом документу, суд задовольнив скаргу юриста Інституту розвитку регіональної преси Олександра Волошина на бездіяльність слідчого ДБР, а також зобов’язав зареєструвати кримінальне провадження.

Раніше Волошин звернувся до ДБР із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, і просив правоохоронців розпочати розслідування.

Натомість Держбюро спрямувало цю заяву до Офісу генерального прокурора, мотивуючи це тим, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати Генеральний прокурор. Відтак юрист ІРРП звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчих ДБР, яку Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, народний депутат від правлячої фракції "Слуга народу" і колишній телеведучий Олександр Дубінський в грудні 2017 року намагався отримати громадянство Румунії, для цього він подавав відповідні документи.


суд ДБР Руминія громадянство Олександр Дубінський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Криму відправили до СІЗО українського прикордонника Добринського
03 червня 2020, 18:19
Мінера мосту Метро у Києві суд відправив під арешт на два місяці
03 червня 2020, 17:27
Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію
03 червня 2020, 13:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 червня 2020, 21:54
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Всі досьє »