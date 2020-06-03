Суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство нардепа Дубінського
Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження з приводу ймовірного отримання народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським громадянства Румунії.
Про це повідомляють журналісти проекту "Слідство.Інфо", передає RegioNews.
Згідно із текстом документу, суд задовольнив скаргу юриста Інституту розвитку регіональної преси Олександра Волошина на бездіяльність слідчого ДБР, а також зобов’язав зареєструвати кримінальне провадження.
Раніше Волошин звернувся до ДБР із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, і просив правоохоронців розпочати розслідування.
Натомість Держбюро спрямувало цю заяву до Офісу генерального прокурора, мотивуючи це тим, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати Генеральний прокурор. Відтак юрист ІРРП звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчих ДБР, яку Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив", - зазначають журналісти.
Нагадаємо, народний депутат від правлячої фракції "Слуга народу" і колишній телеведучий Олександр Дубінський в грудні 2017 року намагався отримати громадянство Румунії, для цього він подавав відповідні документи.
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