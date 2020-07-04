Дубинский приехал в центр Киева на "Лексусе" снимать видео, как он ездит на велосипеде

На место съемки, вероятно, предвыборного ролика, Дубинский приехал на элитном авто

На место съемки, вероятно, предвыборного ролика, Дубинский приехал на элитном авто

Фото: скриншот видео

Кандидат в мэры Киева и руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский в центре Киева снимал видеоролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы передвигаться по городу.

Видео опубликовал в Facebook пользователь Андрей Даниленко, передает RegioNews.

Дубинский приехал на "Лексусе", пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все", - написал Даниленко.

На видео видно, что съемка видеоролика Дубинского на велосипеде происходит в районе станции метро "Площадь Льва Толстого".

В кадре - двое операторов и сам Дубинский, рядом стоит припаркованный на аварийке автомобиль марки "Лексус".

Напомним, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский в декабре 2017 года пытался получить гражданство Румынии, для этого он подавал соответствующие документы.

3 июня суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможного румынского гражданства Дубинского.