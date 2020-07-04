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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 16:36 9

Дубинский приехал в центр Киева на "Лексусе" снимать видео, как он ездит на велосипеде

04 июля 2020, 16:36 9
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На место съемки, вероятно, предвыборного ролика, Дубинский приехал на элитном авто
На место съемки, вероятно, предвыборного ролика, Дубинский приехал на элитном авто
Фото: скриншот видео
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Кандидат в мэры Киева и руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский в центре Киева снимал видеоролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы передвигаться по городу.

Видео опубликовал в Facebook пользователь Андрей Даниленко, передает RegioNews.

Дубинский приехал на "Лексусе", пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все", - написал Даниленко.

На видео видно, что съемка видеоролика Дубинского на велосипеде происходит в районе станции метро "Площадь Льва Толстого".

В кадре - двое операторов и сам Дубинский, рядом стоит припаркованный на аварийке автомобиль марки "Лексус".

Напомним, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский в декабре 2017 года пытался получить гражданство Румынии, для этого он подавал соответствующие документы.

3 июня суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможного румынского гражданства Дубинского.

Александр Дубинский Слуга народа депутат видео Конфуз выборы
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