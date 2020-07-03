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03 липня 2020, 16:34

Вибори близько: на Закарпатті виборцям роздають гнилі апельсини

03 липня 2020, 16:34
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Продуктові набори роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам
Продуктові набори роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам
Фото: Telegram Віталія Глагола
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На Закарпатті в селі Ярок достроково почалася передвиборна агітація у вигляді підкупу виборців.

Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Віталія Глагола.

Живе собі така бабуся Аня і її запросили в сільраду отримати продуктовий набір, але вона довго не могла зрозуміти, що це за дивний сірий фрукт. Виявилося — гнилий апельсин. Це роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам. Самий невдалий підкуп виборців, який мені доводилося бачити", - написав він.

Раніше ми повідомляли, що Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах.

вибори Закарпаття депутат агітація виборці
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