Вибори близько: на Закарпатті виборцям роздають гнилі апельсини
Продуктові набори роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам
Продуктові набори роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам
На Закарпатті в селі Ярок достроково почалася передвиборна агітація у вигляді підкупу виборців.
Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Віталія Глагола.
Живе собі така бабуся Аня і її запросили в сільраду отримати продуктовий набір, але вона довго не могла зрозуміти, що це за дивний сірий фрукт. Виявилося — гнилий апельсин. Це роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам. Самий невдалий підкуп виборців, який мені доводилося бачити", - написав він.
Раніше ми повідомляли, що Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах.
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