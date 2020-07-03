Вибори близько: на Закарпатті виборцям роздають гнилі апельсини

Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Віталія Глагола.

Живе собі така бабуся Аня і її запросили в сільраду отримати продуктовий набір, але вона довго не могла зрозуміти, що це за дивний сірий фрукт. Виявилося — гнилий апельсин. Це роздавали в якості матеріальної допомоги пенсіонерам. Самий невдалий підкуп виборців, який мені доводилося бачити", - написав він.