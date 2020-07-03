Віктор Развадовський очолив Житомирський обласний осередок партії "За майбутнє"

Осередок сформували із членів УКРОПу та партії "Справедливості та розвитку"

Осередок сформували із членів УКРОПу та партії "Справедливості та розвитку"

Сьогодні, 3 липня відбулися установчі збори Житомирської обласної організації політичної партії «За майбутнє», основу якої внаслідок об’єднання склали місцеві команди політичних сил «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» і «Справедливості та розвитку» (раніше – Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії «За добробут та соціальний захист народу»).

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомир Online.

Вважаю себе патріотом України. Мені приємно, що головою нової політичної партії "За майбутнє" є Ігор Палиця - людина, яка у важкі 2014-2015 роки, очолюючи Одеську ОДА, втримала цей регіон від роздмухування проросійського сепаратизму та колабораціоналізму, зробивши тим самим значний внесок у збереження Української держави. Чимало позитивного ним зроблено на посаді голови Волинської облради. Оскільки реформа децентралізації створює реальні можливості для зміни країни людьми на місцях, маючи бажання, досвід та здоров’я розвивати рідну Житомирщину, даю згоду очолити Житомирську обласну організацію", - прокоментував Віктор Развадовський.

Після голосування новий керівник закликав однопартійців невідкладно розпочати роботу для того, щоб отримати гідну підтримку на місцевих виборах.

Довідка:

Віктор Развадовський - народний депутат 8 скликання, обраний за 67 округом (Житомирська область) як безпартійний самовисуванець. У 2014-2016 роках був членом депутатської групи "Воля Народу”, з 2017 року - член групи "Партія "Відродження”.

У 2012 році був обраний депутатом Верховної Ради 7 скликання за тим же округом як безпартійний самовисуванець. Був першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони.

Увійшов до складу фракції "Партії регіонів”, з якої вийшов 20 лютого 2014 року та за кілька днів приєднався до групи "Суверенна Європейська Україна”.

У 2010-2012 роках був депутатом Житомирської облради за списком Всеукраїнської Чорнобильської Народної партії "За добробут та соціальний захист народу” як безпартійний. Був головою фракції цієї партії. У 2010 році балотувався на посаду Житомирського міського голови.

У 2007 році балотувався до Верховної Ради 6 скликання від блоку "КУЧМА” 5 номером у списку як безпартійний. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 35 номером за списком Народного блоку Литвина як член Народної партії.

Того ж року балотувався на посаду Житомирського міського голови.

У 1998 та 2002 роках був обраний депутатом Верховної Ради 3 та 4 скликань за 69 округом (Житомирська область) як самовисуванець.

З 2010 до 2012 року працював заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України, начальником 2 управління. У 2009-2010 роках був начальником Департаменту транспортної міліції МВС України.

2008-2009 роки - в.о. начальника та начальник УМВС України у Харківській області. З 2006 до 2008 року був радником спочатку міністра внутрішніх справ України, згодом - голови Державної податкової адміністрації України.

У 2006 та 1998 роках обіймав керівні посади у Державній податковій адміністрації України. До того обіймав керівні посади у ГУМВС України у місті Києві (переважно в ДАІ), на початку кар’єри працював державним автоінспектором, інспектором, старшим інспектором.

Закінчив КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "правознавство”. Доктор юридичних наук. Генерал-полковник міліції. Учасник бойових дій в Афганістані, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, пізніше відкликав свій голос.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що в Україні створили нову політичну партію – "За майбутнє". Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця