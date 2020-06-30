Під Верховною Радою мітингувальники назвали Третьякову "фашисткою" і "сатаністкою"

Вони досить вороже відреагували на появу народної депутатки

Вони досить вороже відреагували на появу народної депутатки

Фото: скріншот відео

30 червня під будівлею Верховної Ради представники профспілок мітингували із вимогою звільнити народного депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову, яка раніше заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

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