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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 19:10 9

Під Верховною Радою мітингувальники назвали Третьякову "фашисткою" і "сатаністкою"

30 червня 2020, 19:10 9
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Вони досить вороже відреагували на появу народної депутатки
Вони досить вороже відреагували на появу народної депутатки
Фото: скріншот відео
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30 червня під будівлею Верховної Ради представники профспілок мітингували із вимогою звільнити народного депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову, яка раніше заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Про це повідомляє Telegram-канал "Perepichka News", передає RegioNews.

На опублікованому відео видно, що мітингувальники досить вороже зустріли Третьякову, яка вийшла із будівлі парламенту.

Вони скандували "сатаністка" і "фашистка", поки чиновниця спілкувалася із особою на інвалідному візку. Деякі намагалися навіть фізично завдати їй ударів.

Автори відео зазначають, що працівникам поліції довелося захищати Третьякову від розлючених мітингарів.

Нагадаємо, народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Президент Володимир Зеленський у свою чергу зажадав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Відставки депутата зажадали також у профспілках.

протест митинг Верховна Рада Галина Третьякова
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