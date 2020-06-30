Под Верховной Радой митингующие назвали Третьякову "фашисткой" и "сатанисткой"
30 июня во зданием Верховной Рады представители профсоюзов митинговали с требованием уволить народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову, которая ранее заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".
Об этом сообщает Telegram-канал "Perepichka News", передает RegioNews.
На опубликованном видео видно, что митингующие довольно враждебно встретили Третьякову, которая вышла из здания парламента.
Они скандировали "сатанистка" и "фашистка", пока чиновница общалась с лицом на инвалидной коляске. Некоторые пытались даже физически нанести ей удары.
Авторы видео отмечают, что работникам полиции пришлось защищать Третьякову от разъяренных митингующих.
Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".
Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.