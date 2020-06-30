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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 19:10 18

Под Верховной Радой митингующие назвали Третьякову "фашисткой" и "сатанисткой"

30 июня 2020, 19:10 18
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Они довольно враждебно отреагировали на появление народного депутата
Они довольно враждебно отреагировали на появление народного депутата
Фото: скриншот видео
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30 июня во зданием Верховной Рады представители профсоюзов митинговали с требованием уволить народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову, которая ранее заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Об этом сообщает Telegram-канал "Perepichka News", передает RegioNews.

На опубликованном видео видно, что митингующие довольно враждебно встретили Третьякову, которая вышла из здания парламента.

Они скандировали "сатанистка" и "фашистка", пока чиновница общалась с лицом на инвалидной коляске. Некоторые пытались даже физически нанести ей удары.

Авторы видео отмечают, что работникам полиции пришлось защищать Третьякову от разъяренных митингующих.

Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.

протест митинг Верховная Рада Галина Третьякова
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