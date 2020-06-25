Профспілки вимагають відставки Третьякової через висловлювання про дітей

Разумкова просять відкликати її з посади голови комітету з питань соцполітики

Разумкова просять відкликати її з посади голови комітету з питань соцполітики

Фото: з відкритих джерел

Федерація профспілок звернулася з відкритим листом до парламенту з вимогою відкликати з посади голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики і захисту ветеранів Галину Третьякову, через її заяву про "дітей низької якості".

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ФПСУ.

У відкритому листі до Дмитра Разумкова зазначається, що жіночий профспілковий рух негативно сприйняв висловлювання Третьякової про жінок і дітей.

"Під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки у травні 2020 року, пані Третьякова навела приклади "стерилізації осіб", які бажають отримувати соціальну допомогу, і "стерилізації жінок", у яких немає вищої освіти, і стверджувала, що кращим офіційному курсом в галузі соціальної політики є неподання жінкам соціальних допомог у разі, коли їх діти (при її термінології) будуть "дуже низької якості", - йдеться в заяві ФПСУ.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової в травні, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".

Про необхідність скласти депутатський мандат вже висловився Володимир Гройсман.

Так само, за словами джерела в Офісі президента, Зеленський зажадав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.