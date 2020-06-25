09:51  25 червня
В Україні COVID-19 виявили у більш ніж 40 тисяч хворих. За добу 994 нових випадка
10:16  25 червня
Україна засудила проведення параду в Криму: півострів перетворюють на військову базу
08:19  25 червня
ООС: бойовики п'ять разів порушували "тишу", втрат немає
UA | RU
UA | RU
25 червня 2020, 09:08 5

Профспілки вимагають відставки Третьякової через висловлювання про дітей

25 червня 2020, 09:08 5
Читайте также на русском языке
Разумкова просять відкликати її з посади голови комітету з питань соцполітики
Разумкова просять відкликати її з посади голови комітету з питань соцполітики
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Федерація профспілок звернулася з відкритим листом до парламенту з вимогою відкликати з посади голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики і захисту ветеранів Галину Третьякову, через її заяву про "дітей низької якості".

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ФПСУ.

У відкритому листі до Дмитра Разумкова зазначається, що жіночий профспілковий рух негативно сприйняв висловлювання Третьякової про жінок і дітей.

"Під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки у травні 2020 року, пані Третьякова навела приклади "стерилізації осіб", які бажають отримувати соціальну допомогу, і "стерилізації жінок", у яких немає вищої освіти, і стверджувала, що кращим офіційному курсом в галузі соціальної політики є неподання жінкам соціальних допомог у разі, коли їх діти (при її термінології) будуть "дуже низької якості", - йдеться в заяві ФПСУ.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової в травні, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".

Про необхідність скласти депутатський мандат вже висловився Володимир Гройсман.

Так само, за словами джерела в Офісі президента, Зеленський зажадав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

депутат діти Дмитро Разумков комітет Галина Третьякова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Дубінський і Ко: хранителі Півночі
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »