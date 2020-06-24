"Слуга народу" Третьякова вважає дітей безробітних "низькоякісними"

У пропрезидентській партії новий скандал. Цього разу осоромилася нардепка Галина Третьякова

У пропрезидентській партії новий скандал. Цього разу осоромилася нардепка Галина Третьякова

Фото: Центр журналістських розслідувань

Глава парламентського комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти «низької якості».

Відповідне відео поширюють у соцмережах, пише Regionews.

Зокрема, Третьякова заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".

Коли ... надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості, які теж "сідають" на державні кошти", - вважає народна обраниця.

Аби хоч якось аргументувати свою думку, депутатка навела приклад Великобританії і Сінгапуру, де жорстко борються з безробітними.

Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єр Сінгапуру, - ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти", - сказала Третьякова.

На її думку, всі хто не встає щодня "на захист своєї Батьківщини, на захист свого будинку, і щоб годувати своїх утриманців" не можуть вимагати для себе гідного життя.

На заяву Третьякової відреагувала постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків. У відкритому листі організація назвала позицію нардепа "антисоціальною та антигуманною".

Після таких висловлювань голови парламентського комітету, Федерація вимагає відставки Третьякової, йдеться в заяві Постійної комісії ФПУ.

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової Україна - соціальна країна? Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій "наїджати та дискримінувати найманого працівника" вже захопливо наводить приклади про "каструвати та стерилізувати" Ось така вона "нова нормальність" за світоглядом нардепки СН Це і про "дітей дуже низької якості", і про "потрібно стерилізувати"…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться? І нічого, - каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно Овертона Слухайте, робіть перепост та розголос. P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція "не розглядати законопроект 2681" набрала необхідні 25 000 голосів. Далі буде… Опубліковано Страйком "Заради Майбутнього" Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, у Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву не стримуючись у висловлюваннях.

22 червня депутати партії "Слуга народу" і керівництво Дніпропетровської області розкішно пообідали в одному з дорогих ресторанів Дніпра, порушивши правила карантину.