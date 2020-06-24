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24 червня 2020, 21:13 37

Зеленський вважає, що Третьякова повинна скласти з себе повноваження - джерело

24 червня 2020, 21:13 37
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Також президент вимагає від нардепки і голови комітету ВР з питань соцполітики офіційних вибачень
Також президент вимагає від нардепки і голови комітету ВР з питань соцполітики офіційних вибачень
Фото:Realist.online
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В Офісі президента відреагували на висловлювання нардепа від «Слуги народу» Галини Третьякової про «дітей низької якості»

Про це пише RegioNews з посиланням на власне джерело в офісі президента.

Володимир Зеленський вимагає від народного депутата Галини Третьякової офіційно вибачитися, уточнивши, що висловлювання про "дітей низької якості" і "стерилізацію жінок без вищої освіти" є її персональною позицією.

Також, за словами джерела, Президент хоче, аби Третьякова склала з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня в мережах поширили відео, на якому голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Володимир Зеленський Слуга народа Верховна Рада президент депутат нардеп діти скандал Галина Третьякова
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