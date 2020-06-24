Зеленський вважає, що Третьякова повинна скласти з себе повноваження - джерело
В Офісі президента відреагували на висловлювання нардепа від «Слуги народу» Галини Третьякової про «дітей низької якості»
Про це пише RegioNews з посиланням на власне джерело в офісі президента.
Володимир Зеленський вимагає від народного депутата Галини Третьякової офіційно вибачитися, уточнивши, що висловлювання про "дітей низької якості" і "стерилізацію жінок без вищої освіти" є її персональною позицією.
Також, за словами джерела, Президент хоче, аби Третьякова склала з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Нагадаємо, сьогодні, 24 червня в мережах поширили відео, на якому голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".