Зеленський вважає, що Третьякова повинна скласти з себе повноваження - джерело

Також президент вимагає від нардепки і голови комітету ВР з питань соцполітики офіційних вибачень

Також президент вимагає від нардепки і голови комітету ВР з питань соцполітики офіційних вибачень

Фото:Realist.online

В Офісі президента відреагували на висловлювання нардепа від «Слуги народу» Галини Третьякової про «дітей низької якості»

Про це пише RegioNews з посиланням на власне джерело в офісі президента.

Володимир Зеленський вимагає від народного депутата Галини Третьякової офіційно вибачитися, уточнивши, що висловлювання про "дітей низької якості" і "стерилізацію жінок без вищої освіти" є її персональною позицією.

Також, за словами джерела, Президент хоче, аби Третьякова склала з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня в мережах поширили відео, на якому голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".