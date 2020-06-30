Під Офіс президента прийшли страйкувати гірники

Акція буде безстроковою

Акція буде безстроковою

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Переговорна група - делегація серед шахтарів вугледобувних підприємств сходу і заходу країни, зайшла в будівлю Офісу Президента. На площі перед будівлею шахтарі вимагають від влади реакції на наболілі питання", - зазначив Волинець.

Шахтарі вимагають погасити заборгованість по зарплаті перед працівниками державних шахт, а також розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля.

Крім того, шахтарі вимагають заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора - Російської Федерації, а також Білорусі; відновити роботу блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Нагадаємо, раніше під офісом Зеленського вже страйкували шахтарі.

Після обіцянки Зеленського розібратися в ситуації, страйкуючим шахтарям виплатили частину боргу. Однак до повного погашення боргу ще далеко.