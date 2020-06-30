09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 15:42 2

Під Офіс президента прийшли страйкувати гірники

30 червня 2020, 15:42 2
Читайте также на русском языке
Акція буде безстроковою
Акція буде безстроковою
Читайте также
на русском языке

Біля Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту гірників із шахт Львівсько-Волинського басейну, а також компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля".

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Переговорна група - делегація серед шахтарів вугледобувних підприємств сходу і заходу країни, зайшла в будівлю Офісу Президента. На площі перед будівлею шахтарі вимагають від влади реакції на наболілі питання", - зазначив Волинець.

Шахтарі вимагають погасити заборгованість по зарплаті перед працівниками державних шахт, а також розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля.

Крім того, шахтарі вимагають заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора - Російської Федерації, а також Білорусі; відновити роботу блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Нагадаємо, раніше під офісом Зеленського вже страйкували шахтарі.

Після обіцянки Зеленського розібратися в ситуації, страйкуючим шахтарям виплатили частину боргу. Однак до повного погашення боргу ще далеко.

шахтарі зарплати Офіс президента гроші митинг протести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »