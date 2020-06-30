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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 12:37 36

До Верховної Ради проходить чотири партії, лідирує "Слуга народу" – опитування

30 червня 2020, 12:37 36
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Партія Зеленського за два місяці втратила чверть голосів
Фото: flickr
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Якби дострокові вибори до парламенту відбулися наприкінці червня, бар'єр у 5% голосів виборців змогли б подолати чотири партії.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Найбільшу кількість голосів отримала б партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 30,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію буде голосувати.

В кінці квітня за "Слугу народу" планували голосувати 41,5% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" змогла б отримати 21,8% голосів виборців, у кінці квітня за неї були готові проголосувати 14,2%.

15,7% опитаних заявили про готовність підтримати партію "Європейська солідарність", у кінці квітня ця політсила мала рейтинг 13,9%.

За партію "Батьківщину" віддали б свої голоси 8,5% респондентів, наприкінці квітня за неї були готові проголосувати 7,0%.

У Центрі Разумкова зазначають, що опитування проводилося з 17 по 24 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.

Було опитано 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Нагадаємо, у червні 38% опитаних українців схвалювали дії та заяви президента Володимира Зеленського, тоді як 45% - не схвалювали.

партїї рейтинг Верховна Рада Слуга народа вибори опитування
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