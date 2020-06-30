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30 червня 2020, 11:59 4

Геополітична змова: Третьякова заявила про замовну кампанію проти неї

30 червня 2020, 11:59 4
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Нардеп запевняє, що проти неї ведеться системна і проплачена кампанія
Нардеп запевняє, що проти неї ведеться системна і проплачена кампанія
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів та депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, виступаючи в парламенті, що термін "якість дітей" - не її, а проти неї ведеться проплачена кампанія.

Про це вона повідомила в ході пленарного засідання, передає RegioNews.

Проти мене ведеться системна і проплачена кампанія. У мене є вороги... Вони хочуть, щоб система залишалася такою ж, як всі 30 років незалежності... Брудна кампанія свідчить про одне — наша команда і я особисто наступили на хвіст інтересам впливових людей... Ось чому вони злякалися і викликали цей скандал", — заявила вона.

За її словами, інформаційна кампанія, яку розгорнули проти неї, є аморальною і абсурдною.

Нардеп також пов'язує ситуацію і з тим, що вона увійшла як представник України у гуманітарну групу ТКГ в Мінську.

Вони проти того, щоб в Мінську звучала чітка і не двозначна проукраїнська позиція", - зазначила Третьякова.

У зверненні до депутатів вона підкреслила, що термін - "якість дітей" - не її. І вибачилася перед українцями за те, що використовувала його в публічній площині.

Термін не мій, а використовувався Гері Беккером — нобелівським лауреатом... Всі діти прекрасні, божий дар... Мова йде не про бідність, ніж ви маніпулюєте. Мова йде про те, що соціальна політика повинна бути спрямована не від бідних до бідних, а багатих до бідних", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Президент Володимир Зеленський у свою чергу зажадав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Відставки депутата зажадали також у профспілках.

заява ВР депутат діти Галина Третьякова
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