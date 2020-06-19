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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 14:29 12

У Києві відбулася презентація партії мерів

19 червня 2020, 14:29 12
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Її засновники оголосили програму дій і запросили колег із інших міст до співпраці
Її засновники оголосили програму дій і запросили колег із інших міст до співпраці
Фото: скріншот відео
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У Києві презентували політичну партію мерів "ПРОПОЗИІЯ", також відбувся брифінг засновників нової політичної сили.

Про це повідомляється Facebook політичної сили, передає RegioNews.

Відомо, що у заході взяли участь мер Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, мер Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Кропивницького Андрій Райкович і міський голова міста Каховка Херсонської області Андрій Дяченко.

Мета новоствореної політичної сили – побудова в країні ефективної системи місцевого самоврядування як важливої складової держави", - йдеться в повідомленні.

За словами засновників партії, вони консолідували "людей справи, які хочуть об’єднати країну на основі щоденної професійної роботи і конструктивної позиції".

Ми не є партією мерів, ми є партією професіоналів. Це партія, яка будуватиме країну знизу", - сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що "ПРОПОЗИЦІЯ" не є "Партією регіонів, федеральних князів, місцевих баронів". Він також запевнив, що у партії немає жодних спонсорів, і за нею не стоять олігархи, а її творці є самостійними людьми.

Ми - партія територіальних громад, партія місцевого самоврядування, партія магдебурзького права", - сказав Філатов.

Також засновники презентували її концепцію, головні цілі та завдання. Вони закликали представників місцевого самоврядування та професіоналів у сферах державного будівництва приєднатися до партії.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Відомо також, що до нього приєднаються мери Миколаєва Олександр Сєнкевич та Житомира - Сергій Сухомлин.

Ймовірно, що членом партії мерів буде й міський голова Чернівців Олексій Каспрук. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий висловився проти створення партій за професійним принципом. і не братиме участі в проекті.

Київ партія мерів
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