Руководство партии мэров избирут после местных выборов

Партия мэров будет отстаивать принятие Муниципального кодекса, а основой идеологии партии будет Европейская хартия самоуправления

Партия мэров будет отстаивать принятие Муниципального кодекса, а основой идеологии партии будет Европейская хартия самоуправления

В новосозданной партии не будет одного лидера, а о ее руководящих органах речь будет идти после местных выборов

о некоторых подробностях деятельности презентованной сегодня партии "Пропозиция" рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин, пишет RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Сергей Сухомлин, в частности, отметил, что "Пропозиция" - это центристская партия, которая объединяет местное самоуправление и отстаивает его интересы. Мэр Житомира подчеркнул, что сейчас реформа децентрализации частично затормозилась, есть даже попытки ее прекратить и обратить.

Поэтому мы будем отстаивать подписание и принятие Муниципального кодекса. Там четко будет оговорена вся ответственность центральной и местной власти. А также ресурсы под выполнение этих обязанностей", – отметил он.



Кроме этого, Сухомлин рассказал, что в основе идеологии партии будет Европейская хартия самоуправления, поскольку сильная местная власть и общества является залогом успеха государства.

Политик отметил, что финансирование является не слишком большой проблемой для политсилы, если говорится о местный уровень. Ведь он и его коллеги своей работой на местах в течение нескольких лет инвестировали в эти рейтинги свое время, усилия и энергию.

Также Сухомлин позиционировал "Пропозицию" как партия не лидерского типа и сообщил, что руководящие органы партии будут избираться после местных выборов осенью.

Когда мы говорим о политических проектах, всегда возникает много споров относительно того, кто будет лидером, а кто будет занимать вторые позиции. У нас абсолютно нет конкуренции между собой. Мы все равны, мы точно не можем конкурировать...У нас нет одного лидера, это не партия лидерского типа. После местных выборов мы будем уже говорить о руководящих органах партии,– пояснил мэр Житомира.

Наконец Сергей Сухомлин рассказал, что в партию входят не только шесть мэров крупных городов, но и много мэров малых городов районного значения. Познакомиться с ними можно будет на первом съезде партии, который состоится 3 июля.

Напомним, в новосозданную партию мэров "Предложение" вошли руководители шести украинских городов:

– мэр Днепра Борис Филатов;

– мэр Николаева Александр Сєнкевич;

– мэр Черновцов Алексей Каспрук;

– мэр Житомира Сергей Сухомлин;

– мэр Кропивницкого Андрей Райкович;

– мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.