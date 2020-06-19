В Україні зареєстрували "Партію вінничан"

Реєстрація партії офіційно зафіксована у міністерстві юстиції

Реєстрація партії офіційно зафіксована у міністерстві юстиції

Фото: скрін відео

«Вінничани» мають намір перехопити стратегічну ініціативу у «старих» партій і адміністративних функціонерів.

Про офіційну назву першої місцевої партії Вінниччини стало відомо з соцмереж, пише RegioNews.

"Вінничани" розпочали активну кампанію в інформаційному просторі як альтернатива всім старим політичним партіям, для яких інтереси Вінницької області є у кращому випадку другорядними по відношенню до загальнодержавних проблем і власним політичним рейтингам.

"Партія Вінничан" на даний момент складається з ініціативної групи, представники якої заявили про участь у місцевих виборах на основі відкриття виборчих списків для всіх, хто хоче, має відповідні професійні якості і готовий працювати на розвиток територіальних громад.

Головою партії в держреєстрах числиться Коваленко Ольга. Якихось публічних даних про неї місцевим ЗМІ знайти не вдалося.

Перший політичний бренд Вінниччини! Ми це нікого! Тепер у вінничан є своя партія! ПАРТІЯ ВІННИЧАН! Опубліковано Партія Вінничан П'ятниця, 19 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині створили Штаб порятунку від політиків