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19 червня 2020, 17:12 8

В Україні зареєстрували "Партію вінничан"

19 червня 2020, 17:12 8
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Реєстрація партії офіційно зафіксована у міністерстві юстиції
Реєстрація партії офіційно зафіксована у міністерстві юстиції
Фото: скрін відео
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«Вінничани» мають намір перехопити стратегічну ініціативу у «старих» партій і адміністративних функціонерів.

Про офіційну назву першої місцевої партії Вінниччини стало відомо з соцмереж, пише RegioNews.

"Вінничани" розпочали активну кампанію в інформаційному просторі як альтернатива всім старим політичним партіям, для яких інтереси Вінницької області є у кращому випадку другорядними по відношенню до загальнодержавних проблем і власним політичним рейтингам.

"Партія Вінничан" на даний момент складається з ініціативної групи, представники якої заявили про участь у місцевих виборах на основі відкриття виборчих списків для всіх, хто хоче, має відповідні професійні якості і готовий працювати на розвиток територіальних громад.

Головою партії в держреєстрах числиться Коваленко Ольга. Якихось публічних даних про неї місцевим ЗМІ знайти не вдалося.

Перший політичний бренд Вінниччини!

Ми це нікого! Тепер у вінничан є своя партія! ПАРТІЯ ВІННИЧАН!

Опубліковано Партія Вінничан П'ятниця, 19 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині створили Штаб порятунку від політиків

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