Кров і люди в камуфляжах: у Дніпрі проходять масові обшуки в міськраді
Відразу за кількома адресами, де розташовані комунальні підприємства і управління Дніпровської міськради, а також в деяких ЗМІ проводяться обшуки
Про це пише видання "Наше Місто" і працівники департаментів міськради в соцмережах, передає RegioNews.
Синхронно з презентацією партії в Києві почалися обшуки в приміщеннях Дніпровського міської ради та в редакціях деяких ЗМІ.
Під час презентації Борис Філатов вийшов відповісти на дзвінок, після чого повідомив публіці про обшуки в мерії Дніпра.
Так, на вул. Мечникова, 7, де розташований офіс КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровського міськради, повно людей у камуфляжах. Поруч з ганком – краплі крові. Територія обгороджена.
Журналістів на місце подій не пускають. Правоохоронці на питання не відповідають і коментарів не дають.
П'ятниця, хоч і не 13-е, але творитися треш. Розпочалася прес-конференція мера. І нам до приміщення заходять силовики. Як ніби під диктовку: "Приберіть мера з прес-конференції, і ми від вас підемо".
Але хлопці, напевно, не знають, що виконавчі органи трохи іншим займатися, прийшли не за адресою", — написав фахівець відділу по роботі з ОСББ, ОСН та ЖБК Дніпровського міськради Владислав Макарець.
П'ятниця хоч і не 13 але творитися треш Почалася прес-конференція мера. І нам до приміщення заходять силовики. Як...Опубліковано Makarets Vladyslav П'ятниця, 19 червня 2020 р.
Нагадаємо, годину назад У Києві відбулася презентація партії мерів.