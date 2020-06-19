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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 червня 2020, 15:04 4

Міський голова Кропивницького прокоментував свою участь в партії мерів

19 червня 2020, 15:04 4
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Андрій Райкович наголосив, що політична сила не перебуватиме в опозиції до влади
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Новостворена партія «Пропозиція» не має ідеологічної програми, натомість у неї є програма розвитку, тому мер Кропивницького вирішив підтримати цю політсилу.

Про це міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив виданню CBN, пише RegioNews.

Ми не маємо ідеологічної програми, навпаки – ми об’єднуємось навколо програми розвитку від маленького населеного пункту до міст обласного значення, до міст-мільйонників і до держави взагалі", – сказав він.

Райкович зауважив, що мери, які об`єдналися у "Пропозицію" виступають проти диктатури і працюватимуть задля того, аби прості люди могли реалізовувати свої плани.

Нагадаємо, у новостворену партію мерів "Пропозиція" увійшли керівники шести українських міст:

– мер Дніпра Борис Філатов;
– мер Миколаєва Олександр Сєнкевич;
– мер Чернівців Олексій Каспрук;
– мер Житомира Сергій Сухомлин;
– мер Кропивницького Андрій Райкович;
– мер Каховки (Херсонська область) Андрій Дяченко.

вибори мер Кропивницький Райкович Андрій партія мерів Пропозиція
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