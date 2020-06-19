Міський голова Кропивницького прокоментував свою участь в партії мерів

Андрій Райкович наголосив, що політична сила не перебуватиме в опозиції до влади

Андрій Райкович наголосив, що політична сила не перебуватиме в опозиції до влади

Новостворена партія «Пропозиція» не має ідеологічної програми, натомість у неї є програма розвитку, тому мер Кропивницького вирішив підтримати цю політсилу.

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