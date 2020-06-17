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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 14:24 14

Мер Черкас Бондаренко заявив, що в міській раді можуть відбутись обшуки

17 червня 2020, 14:24 14
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Він вважає, що також із обшуками прийдуть до його оточення
Він вважає, що також із обшуками прийдуть до його оточення
Фото: скріншот відео
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Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що в приміщенні Черкаської міської ради найближчим часом можуть пройти обшуки.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Днями в міськраді та оточенні мера плануються обшуки (якщо щось знайдуть, то лише те, що самі і підкинуть)", - повідомив Бондаренко.

Він заявив, що 16 червня його помешкання знімали із безпілотного літального апарату.

Бондаренко також прокоментував інформацію звільнення його заступниці Людмили Бордунос, яка написала заяву за власним бажанням.

Заява на звільнення заступника (неочікувано, проект рішення депутатами зареєстрований ще тиждень тому), тримати нікого не буду", - написав мер Черкас.

Нагадаємо, 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу. 7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

16 червня заступниця міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням.

обшуки Черкаси горсовет Бондаренко Анатолій
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